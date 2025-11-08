  • İSTANBUL
Kayseri'de kan donduran cinayet! Kendi katiline konum atmış!
Yerel

Kayseri'de kan donduran cinayet! Kendi katiline konum atmış!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ‘kız meselesi’ yüzünden çıkan ve 1 kişinin vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.’yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tartışma sosyal medyada başladı

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.’yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.’nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

