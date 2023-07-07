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Yerel Kayseri'de Zincirleme Kaza
Yerel

Kayseri'de Zincirleme Kaza

Yeniakit Publisher
2023-07-07 14:47:00 -
Kayseri'de Zincirleme Kaza

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Pınarbaşı yolu Bahçecik Mahallesi'nde 4 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçlarda bulunan yaralılar H.H, A.H, M.A.H, B.H ve A.M. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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