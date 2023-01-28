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Yerel Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 09:17:00 -

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 P 0793 plakalı işçi servisi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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