  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Katil ruh her yerde! 2 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere böyle çarptı Vatandaşlarımız etiketleri iyi okumalı Operasyon çocukları Gazze'de! Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz İnsanlık böyle işkence görmedi! Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu! Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!
Dünya

Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Afganistan yönetiminden 'karşılık verileceği' yönünde açıklama yapıldı.

Pakistan, dün akşam saatlerinde Afganistan’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Afganistan’ın resmi makamları, Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda çoğu sivil 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ülkelerindeki güvenlik zaafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı da yazılı açıklamasında, sivil yerleşim alanları ile bir okulun hedef alındığını belirtti. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve İslami değerlere aykırı olduğu ifade edildi.

'KARŞILIK VERİLECEK'

Bakanlık, ülkenin egemenliğini korumanın hem dini hem de ulusal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık verileceğini” bildirdi. Ayrıca sivillerin hedef alınmasının Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösterdiği ileri sürüldü.

Bölgede tansiyonun yükselmesine yol açan saldırıların ardından iki ülke arasında yeni bir gerilim dalgası yaşanabileceği değerlendiriliyor.

kaynak: haber7

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan Afganistan'ı vurdu!
Pakistan Afganistan'ı vurdu!

Dünya

Pakistan Afganistan'ı vurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Adganistan haklıdır. Atomun varsa azili kafirlere saldìracaguna, Müslüman fakir afgan kardeşlerimize saldirmak ne demek. Kisasa kisas. Dualarimiz Afganisran halkı ile
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23