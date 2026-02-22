Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan, dün akşam saatlerinde Afganistan’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Afganistan’ın resmi makamları, Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda çoğu sivil 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ülkelerindeki güvenlik zaafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı da yazılı açıklamasında, sivil yerleşim alanları ile bir okulun hedef alındığını belirtti. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve İslami değerlere aykırı olduğu ifade edildi.

'KARŞILIK VERİLECEK'

Bakanlık, ülkenin egemenliğini korumanın hem dini hem de ulusal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık verileceğini” bildirdi. Ayrıca sivillerin hedef alınmasının Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösterdiği ileri sürüldü.

Bölgede tansiyonun yükselmesine yol açan saldırıların ardından iki ülke arasında yeni bir gerilim dalgası yaşanabileceği değerlendiriliyor.

