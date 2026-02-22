  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Bir kez daha vurguluyorum" diyen Bakan Gürlek: Taviz vermeyeceğiz Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Dünya ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözleri, ABD medyasında ve bazı eski askeri yetkililerde tepkiye yol açtı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının "kabul edilebilir" olabileceğine dair açıklamalarına ABD medyası tepki gösterdi.

ABD'de yayın yapan The Hill, haberinde "Huckabee, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamını ele geçirmesinin sorun olmayacağını iddia etti, İncil'in Yahudi devletine bu hakkı verdiğini öne sürdü." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Amerikan ordusundan emekli albay Dr. Lawrence Sellin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu röportajın görüntülerini paylaşarak, "Bu röportaja ve bölgeden gelen diğer bilgilere dayanarak, Mike Huckabee yönetimindeki ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin Amerikan halkı adına değil, İsrail hükümeti adına hareket ettiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor
Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor

Dünya

Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

Türkiye'de TV nin başına bir çocuk oturt özellikle cnn in abd büyük diyip kalkar ALLAHSIZ kitapsiz cnn ve yan sanayileri .. bilinçaltı şeytanları...

Türkiyem

EPSTEİN yulariniyla İsrailin ela gecirdiği kişilerin ne konuşacağına karar veren katıl bir terör örgütütür
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23