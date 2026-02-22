İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

  • İSTANBUL
Gündem

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suudi menşeli Al-Arabiya’nın haberine göre; Lübnan’daki Hizbullah, kontrolü tamamen İranlı subaylara devretti.

ABD ile İran arasındaki nükleer pazarlık süreci ve olası çatışma ihtimali bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Al-Arabiya’nın Hizbullah’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hizbullah’ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve İsrail ile olası bir savaşa hazırladığı bildirildi.

 

İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının Hizbullah’ın İsrail saldırıları sonucu büyük ölçüde zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etme göreviyle Lübnan’a gönderildiği aktarılan haberde, İranlı subayların Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına bizzat brifing verdiği kaydedildi.

 

İsrail’in Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ni hedef alan ve en az 12 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına yol açan saldırısına atıfta bulunulan haberde, saldırıda ölenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğu ifade edildi. Bu saldırı sırasında İranlı subayların bölgede Hizbullah füze birimi üyeleriyle toplantıda olduğu kaydedildi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, Lübnanlı yetkililerin ise olası savaş ihtimalinden endişe duyduğu aktarıldı.

