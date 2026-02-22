  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti
Gündem

Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir yanda evlatlarını milli ve manevi değerlerle yetiştirmek isteyen ebeveynler, diğer yanda "ezan" sesinden irite olan karanlık bir zihniyet... Bursa’da bir imam hatip okulunda öğrencilerin namaza davet edilmesi, malum sendikayı küplere bindirdi.

Bursa’da, isminde "Eğitim" kelimesi geçen ancak icraatlarıyla milletin inancına adeta savaş açan EĞİTİM-İŞ sendikası, yine bildik nakaratlarla sahneye çıktı. Bir devlet okulunda öğrencilerin namaza teşvik edilmesini "tekkeleşme" ve "laikliğe aykırılık" olarak nitelendiren bu kokuşmuş zihniyet, Müslüman bir ülkenin kalbinde namaz kılan gençleri hedef aldı.

Namazın Neresi Dayatma?

Söz konusu sendika temsilcisinin yaptığı açıklamalarda, öğrencilerin namaza "zorlandığı" ve okulun "tarikat kampına" dönüştürüldüğü iddia edildi. Oysa videoda açıkça görülen, gençlerin omuz omuza, huzur içinde ibadetlerini yerine getirmesidir.

  • İnançtan Kopuk Bir Eğitim Hayali: Bu zihniyet, gençliğin sadece teknik bilgiyle donatılmasını, ruh kökünden ve mukaddesatından koparılmasını arzuluyor.
  • Anayasal Suç Hezeyanı: Namaz anonsunu "Anayasal suç" olarak niteleyenler, bu milletin Anayasası'nın temelinde din ve vicdan hürriyeti olduğunu görmezden geliyorlar.

Batı Hayranlığında Sınıfta Kaldılar!

Her fırsatta AVRUPA ve ABD'yi medeniyetin beşiği olarak pazarlayan bu laikçi kafa, işlerine geldiğinde "Batı" örneğine gözlerini kapatıyor.

 

  • ABD’de birçok devlet okulunda öğrenciler sabah derse başlamadan önce dua ederken,
  • İNGİLTERE ve ALMANYA’da okulların bünyesindeki kiliselerde ayinler düzenlenirken "çağdaşlık" diyenler,
  • Konu Türkiye’de NAMAZ olunca "laiklik elden gidiyor" yaygarası koparıyorlar.

Bu Tahammülsüzlük Kimin Adına?

Müslüman bir ülkede, ezan sesinden ve namaz kılan gençten rahatsız olan bu zihniyete sormak gerekir: Sizi namazın huzuru neden geriyor? Okul bahçesindeki mescitte saf tutan pırıl pırıl gençler mi bu ülkenin geleceğine tehdit, yoksa kökü dışarıda ideolojilerle gençliğin zihnini bulandıran sizler mi?

Bu millet, evlatlarının alnı secdeye değsin diye canını dişine takarken; üç-beş sendika temsilcisinin "ezan alerjisi"ne pabuç bırakmayacaktır. Devletin okulunda devletin dini olan İslam'ın gereklerini yerine getirmek suç değil, bu milletin asli kimliğidir.

Alim

Sen önce bir göz doktoruna git sonra resme iyi bak bakalım orada bütün okul mu var yoksa istekli olanlarmi.ikincisi bu devlet sizingibi 3-5 atayistin değil bizim gibi 70 milyonun devleti. Kapa çeneni simdi
