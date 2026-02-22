  • İSTANBUL
Özgür ticaret dediler, haraç sistemine döndüler! Batı dünyasının tarife kavgası

ABD’nin zorba başkanı Trump’ın küresel sömürü düzenini ayakta tutmak için attığı "ek tarife" adımları, Batı ittifakını birbirine düşürdü. ABD Yüksek Mahkemesi'nin "yetki aşımı" kararına öfkelenen Trump, tarifeyi yüzde 15'e çıkararak dünyayı tehdit ederken; Fransa ve Almanya, "Ortak yanıt verelim" feryatlarıyla ABD’ye karşı siper alma derdine düştü.

Küresel emperyalizmin merkezi ABD ile "müttefikleri" arasında ticaret savaşları yeniden alevlendi. Trump’ın hukuk tanımayan bir tavırla yüzde 10’luk küresel tarifeyi yüzde 15’e çıkarma kararı, Avrupa başkentlerinde deprem etkisi oluşturdu.

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) ortak yanıt vermesini istedi.

ABD’de Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma kararı AB dahil Washington ile ticaret yapan ülkelerde tepkilere neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu durum karşısında "AB’nin ortak yaklaşım sergilemesi gerektiği" vurgulandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump’ın gümrük kararına birlikte karşılık verilmesi için Avrupalı ortaklar ile müzakereler yürütmek istediğini bildirmişti.

TRUMP’IN TARİFELERİ ARTIRMA KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Dün, ABD Başkanı Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili açıkladığı karara tepki göstererek, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

