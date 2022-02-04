Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! iki kişi yakalandı
Kayseri'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Nevşehir'de takibe alınan bir tır, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap, 2 gram kokain, pompalı tüfek ve telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan tırdaki iki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.