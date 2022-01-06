Kayseri'de uyuşturucu operasyonu!
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik suçlara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, 3 şahsın ilimiz üzerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine, şüpheli şahısların kullandığı araç tespit edilerek Malatya – Kayseri Karayolu Polis Uygulama Noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, aracın bagaj ve konsol bölümünde 1.800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.