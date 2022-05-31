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Yerel Kayseri’de ulaşıma zam
Yerel

Kayseri’de ulaşıma zam

​Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidilerek bir zam daha yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:22:00 -
Kayseri’de ulaşıma zam

UKOME’den yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendiği belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

“Tam bilet: 5.50 TL, indirimli bilet: 2.75 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 280 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 135 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 4,60 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Aktarmalı Hat Tam: 4,60 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Uzun Hat Tam: 5.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.75 TL.”

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 1 Haziran gününden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi. (İLKHA)

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