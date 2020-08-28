Kayseri'de sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hem Belediye olarak büyük gayret göstereceklerini hem de sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Koronavirüs tehdidinin bertaraf edilebilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele kapsamında en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız gösterdi ve gösteriyor. Bu süreçte onların işlerini kolaylaştırmak hepimizin görevi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine bağlı, ilçeler dahil tüm toplu taşıma araçları ve özel halk otobüslerinden 2020 yılı sonuna kadar sağlık çalışanlarımız ücretsiz faydalanabilecekler. Sağlıklı günlere ulaşmak için hem Belediye olarak büyük gayret göstereceğiz hem de sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya ve omuz vermeye devam edeceğiz. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarına da dikkat edeceğiz."

Karar çerçevesinde sağlık çalışanları kimliklerini göstererek Büyükşehir Belediyesine bağlı raylı sistem ve belediye otobüsleri ile halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.



