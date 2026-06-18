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Yaşam Kayseri'de panik dolu anlar! Aracın altından sarktığını gördüler
Yaşam

Kayseri'de panik dolu anlar! Aracın altından sarktığını gördüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar, durumu araç sahibine ve itfaiyeye bildirdi.

Kayseri’de park halindeki bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar panik yaşadı.

 

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar durumu önce araç sahibine ardından da itfaiyeye haber verdi. Aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastıkları ile aracı kaldırdı. Motor kısmında ve aracın altında yılan arayan ekipler, bir defa gözüken yılanı bulamadı. Bu sırada aracın etrafını saran meraklı vatandaşlar da olan biteni izlerken, araç daha sonra itfaiyeye çekildi.

 

Araç sahibi Mert Ahmet Çalış, "Sabah aracımızı park etmiştim. Vatandaşlar geçerken yılanın sallandığını fark etmişler. Bizde itfaiyeye aradık. Ekipler baktı ama yılan çıkmadı" dedi.

 

İtfaiye de yapılan incelemede, yılanın aracın hareket halindeyken düşmüş olabileceği değerlendirildi.

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