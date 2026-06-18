CHP’de İzmir depremi! Cemil Tugay istifa ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararı vermek üzere şu sıralarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri ile toplantıda olduğu, bu görüşmenin ardından Tugay'ın ilçe başkanlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi.

16.00’DA AÇIKLAYACAK

Tugay'ın toplantıların ardından saat 16.00'da istifa edip etmeyeceğine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor ancak gelen bilgilere göre Tugay'ın istifa etmesinin son derece yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Tugay, önceki günlerde yaptığı açıklamada hakkında ortaya atılan 'istifa iddiaları' sonrası CHP'den istifa etmeyi düşünmediğini, görevden alınmasını da beklemediğini kaydetmişti.