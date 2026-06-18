CHP’de İzmir depremi! Cemil Tugay istifa ediyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında geçen haftadan beri konuşulan istifa tartışmaları bugün yeni bir boyuta ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yapılan MYK'da bir çok il başkanı ile birlikte CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü de görevden alarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etmesinin ardından Tugay'ın istifa kararı aldığı ve şu anda belediye meclis üyeleri ile toplantıda olduğu ortaya çıktı. Tugay'ın toplantı sonrası istifa kararını açıklaması bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin kararı vermek üzere şu sıralarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri ile toplantıda olduğu, bu görüşmenin ardından Tugay'ın ilçe başkanlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi.
16.00’DA AÇIKLAYACAK
Tugay'ın toplantıların ardından saat 16.00'da istifa edip etmeyeceğine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor ancak gelen bilgilere göre Tugay'ın istifa etmesinin son derece yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.
Tugay, önceki günlerde yaptığı açıklamada hakkında ortaya atılan 'istifa iddiaları' sonrası CHP'den istifa etmeyi düşünmediğini, görevden alınmasını da beklemediğini kaydetmişti.
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