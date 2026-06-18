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Yerel Niğde'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Niğde'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Niğde'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Niğde-Kayseri kara yolunda iki kamyonet ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Niğde’de gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası korkuttu. Niğde-Kayseri kara yolu üzerindeki Gümüşler Kavşağı’nda iki kamyonet ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ile 33 AGY 582 ve 51 AEZ 304 plakalı iki kamyonet, bilinmeyen nedenle kazaya karıştı.

 

Kaza, gece saatlerindi Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler Kavşağında meydana geldi.

 

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ile 33 AGY 582 ve 51 AEZ 304 plakalı iki kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Kazaya karışan araçlarda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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