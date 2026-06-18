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Gündem Ermenistan’dan hava gücü adımı: Airbus’tan 6 adet H145 alıyor
Gündem

Ermenistan’dan hava gücü adımı: Airbus’tan 6 adet H145 alıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Ermenistan’dan hava gücü adımı: Airbus’tan 6 adet H145 alıyor

Airbus ile masaya oturan Ermenistan yönetimi, 6 adet H145 helikopterinin satın alınmasını içeren kritik bir anlaşmaya imza attı.

Airbus Helicopters ve Ermenistan Cumhuriyeti, 6 adet H145 helikopterinin satın alınmasına ilişkin bir sözleşme imzaladı. Bahse konu sözleşme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erivan’a yaptığı resmi devlet ziyareti sırasında sonuçlandırıldı. 

Tedarik edilecek H145 helikopterleri nakliye görevlerinde kullanılacak. Airbus’a göre bu alım, Ermenistan’ın Airbus Helicopters ile yaptığı ilk sözleşmeyi temsil ediyor ve ülkenin helikopter kapasitesinin, sınıfının en çok yönlü ve güvenilir platformlarından biriyle modernize edilmesinin sinyalini veriyor.

Airbus Helicopters’ın Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkan Yardımcısı Ludovic Boistot, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ermenistan Cumhuriyeti’ni Airbus Helicopters ailesine resmen kabul etmekten büyük onur duyuyoruz. Bu ilk sözleşme, şirketimiz ile Ermenistan arasındaki büyüyen ortaklığın bir kanıtıdır ve ülkenin hava yeteneklerini modernize etmesine destek olmaktan gurur duyuyoruz. H145, Ermeni yetkililerine en zorlu taşıma görevleri için gereken esnekliği ve güvenilirliği sağlayacak, kendini kanıtlamış bir sistemdir.

Önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı geliştirirken uzun süreli ve verimli bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz.” diye ekledi.

Toplamda, 1.800’den fazla H145 ailesi helikopteri hizmette olup, toplamda 8,5 milyon saatin üzerinde uçuş süresi kaydetmiştir. İki adet Safran Arriel 2E motoruyla çalışan H145, tam yetkili dijital motor kontrolü (FADEC) ve Helionix dijital aviyonik paketi ile donatılmıştır. Airbus’a göre özellikle düşük akustik ayak izi, H145’i sınıfının en sessiz helikopteri yaparken, CO2 emisyonları da rakipleri arasında en düşüktür.

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