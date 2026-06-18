Bay Kemal’e samimiyet çağrısı! Ekrem ve Özgür ne zaman ihraç edilecek?

Yargının mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’na samimi arınma çağrısı geldi. 20. Dönem Manisa Milletvekili Tevfik Diker, Kılıçdaroğlu’na “Adı şaibelere karışan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ne zaman ihraç edilecek” sorusunu yöneltti.

20. Dönem Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker, şunları söyledi:

“Duyarlı vatandaşlar, ‘Arınma’ diyen CHP Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu’nun neden E.İmamoğlu’ na ve Özgür Özel’e hesap sormadığını merak ediyorlar. Kılıçdaroğlu’nun niçin bu iki ismi partiden ihraç etmediğini soruyorlar. K. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cülerle ilgili adım atmamasına ise anlam veremiyorlar. Bu durumlar güven sorununa sebep oluyor. Gelinen aşamada Kılıçdaroğlu’na ‘Hain Kemal’ diyenlere neden hesap sorulmuyor. Bir atasözümüzde ‘Merhametten maraz doğar’ denmektedir. Artık hırsızın, hortumcınun, uçkurcunun, FETÖ’cünün siyasette itibar gördüğü bir konjonktürden üzülmeyen hatta takdir edenlerin olduğunu TV ekranlarında izlemek istemiyoruz. Temiz siyaset için samimi arınma istiyoruz.”