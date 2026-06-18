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Dünya Kadın bir anda alevler içinde kaldı! Çantasındaki şarj cihazı böyle patladı
Dünya

Kadın bir anda alevler içinde kaldı! Çantasındaki şarj cihazı böyle patladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Kazakistan’ın Pavlodar kentinde bir kadının çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patlayarak alev aldı. Kadın ise hastanelik oldu.

Kazakistan’da bir kadının çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı. Pavlodar kentinde bir kadının, çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı. Spor salonunda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde, kadının çantasından önce duman çıkmaya başladığı ardından şarj cihazının patladığı ve kadının alevler içinde kaldığı görüldü. Kadın çantasının yere atarak alevlerden kurtulmaya çalışırken, spor salonu çalışanlarını ise çantaya müdahale ederek alevleri söndürdü.

 

Kadının vücudunda yanıklar oluştu

Kazakistan basınında yer alan haberlerde, kadının saçlarının yandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu aktarılarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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