  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:11:35 -
Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsolunda sentetik uyuşturucu, vites kutusunun altındaki bölmede de yaklaşık 9 bin lira bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine Kocasinan ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki otomobilde yapılan aramada bagajdaki ses sistemi ve orta konsola gizlenmiş 180 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca, vites kutusunun altındaki bölmede de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 940 lira ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.Ş. gözaltına alındı, E.D, Y.E. ve Ü.K'ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı