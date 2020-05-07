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Aktüel

Kayseri'de kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:02:04 -
Kayseri'de kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kazaya karışan otomobilde uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri-Malatya kara yolunda iki kişinin bulunduğu otomobil kazaya karıştı.

Kaza yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait fişek ve 5 şarjör ele geçirdi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan şüpheliler O.A. ve E.A. hakkında soruşturma başlatıldı.



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