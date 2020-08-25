  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de kayıp kişinin cesedi bulundu
Aktüel

Kayseri'de kayıp kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:39:53 -
Kayseri'de kayıp kişinin cesedi bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi, boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan ve Yunus A. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunus A'nın yaklaşık 1 haftadır kayıp olduğu ve yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı