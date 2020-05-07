  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri’de karantina süresi dolan 289 kişi memleketlerine uğurlandı

Özbekistan’dan getirildikten sonra Kayseri’de karantinaya alınan 289 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:21:27 -
Kayseri’de karantina süresi dolan 289 kişi memleketlerine uğurlandı

Özbekistan’dan getirildikten sonra Kayseri’de karantinaya alınan 289 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.


14 gün önce uçakla Özbekistan’dan Kayseri’ye getirilen 289 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün tahliye edilen 289 kişi, AFAD, sağlık ve yurt çalışanları tarafından memleketlerine uğurlandı. Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara yurt müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Tahliye olanların Türkiye’nin 47 iline gönderileceği öğrenildi.



"Allah devletimizden razı olsun"


Özbekistan’dan gelen ve 14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlar, hükümete ve görevlilere teşekkürlerini ileterek, sorunsuz bir 14 gün geçirdiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı