  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayseri'de iki TIR böyle çarpıştı!
Yerel

Kayseri'de iki TIR böyle çarpıştı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki tırın dorsesine çarpan tır kağıt gibi ezildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 11:51:00 -
Kayseri'de iki TIR böyle çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 SEU 13 plakalı medikal malzeme taşıyan tır, trafik ışıklarında bekleyen 33 AJF 202 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 AJF 202 plakalı tır, önünde bekleyen 38 EB 506 plakalı kamyonete ve 38 LH 666 plakalı kamyona çarptı. Kazada 16 SEU 13 plakalı tırın sürücüsü yaralanırken, orta refüje savrulan tır da kağıt gibi ezildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay