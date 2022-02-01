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Yerel Kayseri’de heyelan! Yol kapandı
Yerel

Kayseri’de heyelan! Yol kapandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle taşıt yolu trafiğe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 12:25:00 -
Kayseri’de heyelan! Yol kapandı

Edinilen bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelalesi yol güzergahında bulunan Değirmenocağı mevkiinde yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Yola devrilen kayalar nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılırken, Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yolu açmak için çalışma başlattı.

Yahyalı Belediyesi’nden yapılan açıklamada;

"Sürücülerimizin dikkatine. Kapuzbaşı yol güzergahı Değirmenocağı mevkiinde heyelan sebebiyle yol taşıt trafiğine kapalıdır. Belediyemiz fen işleri ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

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