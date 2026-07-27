Kayseri'de gururlandıran başarı! 10 sporcu birden siyah kuşağa terfi etti!

Tekvando Siyah Kuşak Poom/Dan terfi sınavı gerçekleştirildi. Kayseri YayTanSay kulübünden 10 sporcu, terfi sınavını başarıyla tamamladı.

Kukkiwon Dünya Tekvando Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak Poom/Dan terfi sınavı Ankara'da gerçekleştirildi. 23-24 Temmuz tarihlerinde yeni mahalle Spor kompleksinde gerçekleştirilen terfi sınavına katılım yoğun oldu. 5 bayan 5 erkek sporcu ile terfi sınavına katılan Kayseri YayTanSay Tekvando Spor Kulübü de başarılı oldu. Kayseri'den Yasin Çimen, Mustafa Said Yörükoğlu, Mustafa Ata, Berat Bektaş, Fatih Can Güncü, Merve Çimen, Dudu Gökçe Pumak, Hatice Korkmaz, Fatma Akkaya ve Zişan Sayan siyah kuşak Dan terfi sınavında başarılı olan isimler arasında yerini aldı.

Bu sınavdan başarıyla çıkan sporcular, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil etmek için ilk basamağı geçmiş oldu.