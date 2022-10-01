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Spor Kayseri'de Fırtına çıktı!
Spor

Kayseri'de Fırtına çıktı!

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu. Trabzonspor'un galibiyet sayıları, Bakasetas ve Umut Bozok'tan geldi. Kayseri'nin tek sayısını ise Gavranovic kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 19:06:00 - 2022-10-01 19:14:02
Kayseri'de Fırtına çıktı!

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu. Trabzonspor'un galibiyet sayıları, Bakasetas ve Umut Bozok'tan geldi. Kayseri'nin tek sayısını ise Gavranovic kaydetti. 

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

8. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fırtına 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini Bakasetas ve Umut Bozok'un attığı gollerle mağlup etti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16'ya çıkardı, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

VAR'DA İZLEDİ PENALTIYI VERDİ

Bordo-mavililer, mücadelenin 77. dakikasında penaltı kazandı. Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

 


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