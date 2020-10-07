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Aktüel Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Aktüel

Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:43:54 -
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gardropta halının içine sarılmış halde saklanırken bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik 24 adreste 40 ekip ve 85 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yaralama, hırsızlık, cinsel istismar, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı. Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.

Yakalananlar arasında hakkında hırsızlık sucundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, evinin yatak odasında gardrobun içinde rulo haline getirilmiş halının içine saklanmış halde bulundu.

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