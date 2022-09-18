  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayseri'de feci kaza
Yerel

Kayseri'de feci kaza

Kayseri'de , sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 02:53:00 -
Kayseri'de feci kaza

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ebubekir Polat (42) yönetimindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İbrahim Şahin'in (43) kullandığı 44 ABT 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lokman Polat (63), Zeynep Gökçe Polat (9), Mine Polat (34) ve Gülay Polat (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23