Kayseri'de DEEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
6 kişi gözaltına alına alındı
Özel harekat polislerinin de katılımı ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.