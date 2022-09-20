  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayseri'de DEEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Yerel

Kayseri'de DEEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 19:16:00 -
Kayseri'de DEEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

6 kişi gözaltına alına alındı

Özel harekat polislerinin de katılımı ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23