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Aktüel Kayseri'de cinayet sanığının duruşması görüldü
Aktüel

Kayseri'de cinayet sanığının duruşması görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:13:05 -
Kayseri'de cinayet sanığının duruşması görüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında 3 ayrı dava açılan sanığın bir dosyadan yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktulün yakınları ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun çıktığını fakat henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında, Hüseyin Ekemen'i öldürmediğini öne sürerek "İlaçlarım değişti, kafam yeni çalışmaya başladı. Adli tıp raporunu kabul etmiyorum. Türkiye'nin en deli adamı benim. Çok çile çektim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığın kendisine sorulan sorulara cevap vermek yerine başka şeyler anlattığını belirtti. Sanık avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçunu kabul etmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde Şahin Metiner ve Ufuk Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı dosyadan yargılanan sanık Gökçek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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