0553 313 94 23

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı düzenlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki CHP binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda bina içerisindeki malzemelere zarar verildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı düzenlendi

Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan ilçe binasına camları kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki malzemelere zarar verdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sahabiye Mahallesi'de CHP il binası altında yer alan Kocasinan ilçe binasına dün saat 21.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçe binasının camlarını kırarak içeri girdi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, içeride yazıcılara, masalara, duvarlara, asılı fotoğraflara, masalara, bilgisayarlara zarar verdi belirtildi. Olay sonrası soruşturma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini de yakın takibe aldı. Diğer yandan yere damlayan kan izleri de dikkat çekti. Saldırganın camı kırarken yararlanmış olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti çalışmaları için Ankara'ya gittiği sırada olayın haberi verildiğini ve yoldan döndüğünü ifade ederek, "Güvenlik kamerası görüntülerine göre dün akşam saat 21.00'de saldırgan ilçe teşkilatımıza camları kırarak giriyor ve tüm elektronik eşyalara, etrafa, mutfağa zarar veriyorlar. Polis şu an araştırıyor. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hiçbir alçaklık bizi ilkelerimizden, mücadelemizde geri döndüremeyecek. Sonuna kadar halkımız için, ülkemiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Saldırgan yakalandı

Öte yandan, saldırı olayının ardından harekete geçen polis, Özgür T.'yi gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve madde kullandığı ileri sürülen zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
  1. Ankara
  2. Kayseri
  3. CHP

YORUM YAZ

  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin28 dk önce
    devamli "kin tohumlari ekilirse" olacagi bu! huzur istiyoruz...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
  1. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
  2. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
  3. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
  4. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
  5. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
  6. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
  7. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
  8. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
  9. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
  10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  11. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
  12. Öğretmenin katil zanlılarına..
  13. Beşiktaş'ta mutlu günler
  14. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
  15. Engelli dostları ödüllendirilecek
  16. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
  17. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
  18. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
  19. İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o..
  20. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Günün Karikatürü

2 Aralık 2018
CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı