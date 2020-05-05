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Aktüel

Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:48:38 -
Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, mahallede yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

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