Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, mahallede yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.