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Kayseri'de bir mahallede 4 evde uygulanan karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:39:23 -
Kayseri'de bir mahallede 4 evde uygulanan karantina sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir mahalledeki 4 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kamber Mahallesi'nde 4 evde uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.

Karantinada tutulan Necati Çetinkaya, AA muhabirine, mahallede işlettiği marketine gelen bir müşterisinin oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu kişiler hastaneye götürülüyor, görevliler nereye gittiğini, kiminle konuştuğunu soruyor. O da markete gittiğini söyleyince görevliler gelerek burayı karantina aldı. Eski muhtar da karantinaya alındı. Jandarma geldi, mahallenin girişinde 14 gün bekledi. Evden dışarı çıkamadık. Evden ip sarkıtarak ekmek alıyorduk." diye konuştu.

Karantina bittiği için mutlu olduklarını belirten Çetinkaya, mahallede hayatın normale döndüğünü belirtti.

Mahalledeki 4 ev, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla 24 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.

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