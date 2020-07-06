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Aktüel

Kayseri'de balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:27:03 -
Kayseri'de balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 gün önce balkondan düşerek öldüğü iddia edilen kadının kocası tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden G.S'nin kocası M.S'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Şüpheli M.S. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ailenin çocukları H.S. ve B.S'nin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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