  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de balık adamlar suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
Aktüel

Kayseri'de balık adamlar suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:11:58 -
Kayseri'de balık adamlar suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla baraj gölünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan balık adamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş, AA muhabirine, en önemli milli bayramlardan 30 Ağustos'u kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliği dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Eskitaş, "Bu milli coşkuyu ailelerimizle yaşayalım istedik. Arkadaşlarımız bayrak ve Ulu Önder Atatürk'ün posterini su üstünde dalgalandırdı." dedi.

Eskitaş, etkinliğin bir diğer amacının "Mavi Vatan" düşüncesine destek vermek olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Son günlerde tüm dünyanın gündemi olan şey Mavi Vatan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak Mavi Vatan'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sorumluluğu da çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Mavi Vatan'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri bizim vazgeçilmezimiz. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı