Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 6 ay ile 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler R.D, S.G, N.F, M.G, H.G, F.B. ve C.A'nın da bulunduğu 17 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.