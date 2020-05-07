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Sağlık

Kayseri’de 700’ye yakın Covid-19 vaka var

Kayseri Tabip Odası Başkanlığı, Kayseri’de 700’e yakın Covid-19 pozitif vakası olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:26:15 -
Kayseri’de 700’ye yakın Covid-19 vaka var

Kayseri Tabip Odası Başkanlığı, Kayseri’de 700’e yakın Covid-19 pozitif vakası olduğunu duyurdu.


Kayseri Tabip Odası Başkanlığı tarafından twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filyasyon ekibi iyi çalışıyor. 700’e yaklaşan Covid pozitif vakasının olduğu şehrimizde yoğun bakımlarda 50’ye yakın hasta ve 15 entübe hastamız var" ifadesinde bulunuldu.


Aynı açıklamada, "500’e yakın şüpheli ve pozitif hastamız da tedavi alıyor. Yoğun bakım yerine evde kal Kayseri. Kurallara uyalım. Toplu iftar seneye" ifadesine yer verildi.

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