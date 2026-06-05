  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AYM'den 'süresiz nafaka' ibaresine çizik! AK Partili Karslı yüreklere su serpti: Kimse mağdur edilmeyecek! Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin Batı'dan işgalci İsrail'e can simidi! Macron yeni ateşkes tiyatrosuna arka çıktı! Uraloğlu'ndan Gümüşhane'de gövde gösterisi! Bayburt-Gümüşhane Havalimanı açılış için gün sayıyor! Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu CHP'li İl Başkanının sokak köpeği militanlığı paçasında patladı! Yargı 'dur' dedi: 3 yıl hapis ve siyasi yasak şoku! Haydut’u durduran karar: Trump ve Temsilciler Meclisi birbirine girdi Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme! Erdoğan'dan Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'ye tarihi karşılama! Afrika'nın "kara gün dostu" Türkiye kalkınma mücadelesine tam destek veriyor! Mağdurların feryadı sonunda karşılık buldu! Akit defalarca yazdı, zulüm bitti
Yerel Kayseri'de 2 kamyon kundaklandı
Yerel

Kayseri'de 2 kamyon kundaklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayseri'de 2 kamyon kundaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde park halindeki 2 kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Kundaklama iddiasının öne çıktığı olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kayseri’de gece saatlerinde çıkan araç yangını, mahallede paniğe neden oldu. Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi’nde park halinde bulunan iki kamyon, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Saat 23.00 sıralarında başlayan yangında, 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar kısa sürede alevlere teslim oldu.

 

Çevredekilerin yükselen alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre park halindeki 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol atına alınarak söndürüldü.

 

Alevlerin sardığı 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23