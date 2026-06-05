Kayseri'de 2 kamyon kundaklandı

Kayseri’de gece saatlerinde çıkan araç yangını, mahallede paniğe neden oldu. Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi’nde park halinde bulunan iki kamyon, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Saat 23.00 sıralarında başlayan yangında, 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredekilerin yükselen alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre park halindeki 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol atına alınarak söndürüldü.

Alevlerin sardığı 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.