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Kayseri yeni eğitim öğretim yılına hazır

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri’de okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyleyerek, "Mutlu, huzurlu ve başarılı bir öğretim yılı geçireceğimizi temenni ediyorum" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:05
Kayseri yeni eğitim öğretim yılına hazır

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri’de okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyleyerek, "Mutlu, huzurlu ve başarılı bir öğretim yılı geçireceğimizi temenni ediyorum" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, hazırlıkları değerlendirdi. Yaz sürecinde yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını kaydeden Ekinci, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öğretmenlerimiz için başladı. Öğrencilerimizde pazartesi günü okullarına kavuşacaklar. Biz dolu ve yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Genelde ‘Yaz tatilinde milli eğitim tatil yapıyor’ diye düşünülür. Yaz tatilinde milli eğitim tatil yapmıyor ve daha yoğun çalışıyor. Yönetici atamalarımız var. Öğretmen atamalarımız var. Normlarımıza göre okullarımızdaki tüm ihtiyaçlarımızı bu manada karşılıyoruz. Yeni gelen öğretmen arkadaşlarımız var. Özür grubundan gelen ve normal tayin ile gelen arkadaşlarımız var. Bu sene ilk defa sözleşmeli olarak ilimize atanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla da 4 yıl boyunca okullarında beraber olacağız. Okullarımızda, ilçelerimizin ve bölgelerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaptık. Öğretmeni olmayan bölgelerimiz vardı. Bu bölgelerimizdeki okulları zorunlu hizmet bölgesine dönüştürdük ve yoğun bir talep oldu. Zorunlu hizmet bölgesi olması dolayısıyla okullarımızdaki öğretmen ihtiyaçları karşılandı. Yine aynı şekilde ilk atamada da bu okullarımıza yeterli sayıda öğretmenimiz geldi. Bu mana da sevinçliyi" dedi.


Okulların tamir tadilatlarının yapıldığını kaydeden Ekinci, "Destek veren kurum ve kuruluşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin gönderdiği ödeneklerin haricinde bu kurumlarımızdan da aldığımız destekle okullarımızı güzelleştirmeye çalıştık. Okul yöneticilerimize de çok teşekkür ederim. Herkesin tatil olarak bildiği bu dönemde okullarımızın ihtiyaçları giderildi. Şuan itibariyle tüm okullardaki sıraların üzerinde öğrencilerimizin kitapları hazır ve öğrencilerimizi bekliyor. Bu senede kitaplarımız poşetsiz olarak hazırlandı. Ülke olarak naylon poşete bir savaş açmış durumdayız. Bu gerçekten çok önemli bir konudur. Kitaplarımızda poşetsiz olarak öğrencilerimizin sıralarının üstünde. Mutlu, huzurlu ve başarılı bir öğretim yılı geçireceğimizi temenni ediyorum. Bu manada eğitim ailemizin hazır olduğunu düşünüyoruz. Velilerimizin de ciddi manada destek vereceklerini biliyoruz. Bizimle beraber olduklarını biliyoruz. Eğitim öğretim yılı döneminde yine velilerimizle işbirliği halinde, her türlü olumlu eleştiriye açık bir şekilde eğitim ve öğretim yılını başarılı bir şekilde yapacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.



Eğitimdeki değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorundayız


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Eğitim öğretimde bir değişim ve dönüşüm süreci var. ‘Eğitim sürekli değişiyor’ deniliyor ama eğitim sürekli değişmek zorundadır. Zaman değişiyor, stratejiler değişiyor. Çocuklarımızda değişiyor. Dolayısıyla eğitimde buna ayak uydurmak zorundadır. Bir takım değişim dönüşümlerimiz var. Okullarımızın fiziki yapılarında bir takım dönüşümler var. Tasarım ve beceri atölyelerimiz var. Bunlar eğitimin en temeline yerleşen yapılardır. Çocuklarımızın ilkokul, ortaokul ve liselerde gelecekle ilgili hayallerini kurarken, kabiliyetlerini keşfederken bu tasarım beceri atölyelerindeki değişik yapılardan faydalanmalarını arzu ediyoruz. Bu manada ilimizde de çalışmalar devam ediyor. Bakanlığımızın ödenekleri ile tasarım beceri atölyeleri kuruyoruz. Bakanımızın eğitim öğretim yılı başlangıç konuşmasında belirttiği gibi öğretmenlerimiz bizim her şeyimizdir. Onların çok iyi ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri için özellikle öğretmen odalarının değişimi noktasında da ciddi çalışmalar yapılacak. Bizde bu işin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



Velilere uyarılarda bulunan Ekinci, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Eğitim öğretim yılının başlaması demek, servis demek, trafik yoğunluğu demektir. Buradan Kayseri’mize şöyle bir mesaj vermek istiyorum; lütfen daha dikkatli olalım. Artık araçlarımızın içerisinde çocuklarımız var, çocuklarımız çok kıymetlidir. Ayağımızı gazdan biraz çekelim. Ulaşacağımız yere hızlı gitmekle, trafik kurallarına uygun bir şekilde gitmek arasında 5-10 dakikalık bir zaman farkı olur. ‘Eyvah’ dememek için, çocuklarımız için biraz daha dikkatli olalım. Velilerimize de bu manada yoğun bir görev düşüyor. Çocuklarımızı kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyelim. Okullarımızda kantinlerimiz var. Kantinlerimizde sağlıklı besinlerin bulunması için çaba içerisindeyiz ama kantinden alınabilecek hiçbir gıda evdeki basitte olsa bir kahvaltının yerini asla tutamaz."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:05
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