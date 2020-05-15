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Kayseri Üniversitesi’nden Online Sergi

Kayseri’de eğitim ve öğretim hayatına ait ve daha önce sergilenmemiş arşiv belgeleri, Kayseri Üniversitesi tarafından online sergileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:28:32 -
Kayseri Üniversitesi’nden Online Sergi

Kayseri’de eğitim ve öğretim hayatına ait ve daha önce sergilenmemiş arşiv belgeleri, Kayseri Üniversitesi tarafından online sergileniyor.


Kayseri Üniversitesi’nin ikinci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Kayseri Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Arşiv Belgelerinde Kayseri’de Eğitim ve Öğretim Hayatı” konulu sergi, Kayseri Üniversitesi’nin “www.kayseri.edu.tr” adlı web sayfasında online erişime açıldı.


Kayseri’de 1861 ile 1975 yılları arası eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmış 30 orijinal arşiv belgesinin online erişime açıldığı sergi iki ay süreyle açık kalacak. Serginin korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Temmuz ayı içerisinde normal (fiziksel) olarak da açılması planlanıyor.

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