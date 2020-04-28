Kayseri Ticaret Borsasından sağlık çalışanlarına 2 bin boks önlüğü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), İl Sağlık Müdürlüğüne sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde en çok kullandığı ekipmanlardan olan boks önlüklerinden 2 bin adet hediye etti.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'yi makamında ziyaret ederek, salgına karşı mücadelede en ön safta bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanları için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Bağlamış, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz, onlara manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz ama yalnızca alkışlamak yetmez düşüncesinden yola çıkarak, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya devam edeceğiz. Gün birlik olma günü. Kayseri Ticaret Borsası şehri ve ülkesi için vardır. Elimizden ne geliyorsa bu memleket için yapmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte de atacağımız adımları, sağlayacağımız yeni destekleri planlayacağız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üyemizden aldığımızı üyemize ve şehrimize vereceğiz şiarıyla hareket ettik, bundan sonra da böyle hareket edeceğiz."

Ali Ramazan Benli ise borsaya bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

KTB'nin hediyesi olan 2 bin önlüğü teslim alan Benli, borsanın daha önce de Kayseri Şehir Hastanesinin çay makinası ihtiyacını karşıladığını da anımsattı.



