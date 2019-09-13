0553 313 94 23

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül:"Sahte primle emekli olanların aylığı kesilebilir"

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, paravan şirketler aracılığı ile yapılan sigortaların sonuçları ile ilgili bilgiler verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:24
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül:"Sahte primle emekli olanların aylığı kesilebilir"

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, paravan şirketler aracılığı ile yapılan sigortaların sonuçları ile ilgili bilgiler verdi.


Paravan şirketler aracılığıyla sahte bildirimlerle yapılan sigortalılıklar iptali konusunda açıklama yapan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, bu yolla devletin dolandırıldığını ve bu paraların vatandaşın cebinden çıktığını belirtti.


Kamuoyunda ‘çalışıyor olarak gösterilme olarak’ da bilinen sahte sigorta bildirimleri hakkında bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Paravan şirketler kurularak vatandaşlarımızdan sigorta primleri tahsil edilmekte ve bildirimleri bu şirketler üzerinden yapılmaktadır. Yapılan bildirimler için Kurumumuza herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi sigortalı olarak gösterilen bu kişilerin emekli olmaları durumunda devletimizce ödenen emekli aylığı ve bu kişilere yapılan sağlık yardımı hazineden karşılanmaktadır. Bu yolla devletimiz dolandırılmakta sahte sigortalı bildirilen kişilerden alınan ödemelerle de vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sistemlerimizde erken uyarı mekanizmaları kurulmuş olup bu sahte bildirimler çok sıkı bir biçimde takip edilmekte ve anında denetim yoluyla tedbir alınmaktadır.” dedi.


Denetim sonucu yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Hasgül, “Denetim sonucu sahte sigortalılık tespit edilirse sahte sigortalılık yapılan kişilerin sahte sigortalılık yapılan dönemdeki sigortalılıkları iptal edilmekte ve emekli aylıkları kesilmektedir. Bu kişilere yersiz ödenen tüm emekli aylıkları yasal faizi ile birlikte tahsil cihetine girilmektedir .Aynı şekilde sahte sigortalılık ile yararlanılan sağlık yardımları da yine yasal faizi ile geri alınmaktadır” ifadelerinde bulundu.


Hacı Ali Hasgül, sahte sigortalılığı sadece paravan şirket üzerinden yapılan sigortalılıkla sınırlandırılması gerektiğini söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:


“Kendini sigortalı bildiren vatandaşımızın sahte sigortalı bildirimi yapıldığı döneme ait sigorta primleri işveren tarafından yatırılırsa dahi borçlar kanunu ve sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş akdi oluşmayacağı için tespit edilen sahte sigortalılık süreleri iptal edilmektedir. Vatandaşlarımız ‘ben parasını ödedim.İşverende bu dönemlerdeki sigorta parasını ödemiş.O halde benim sigortam geçerlidir.’ gibi bir kanıya kapılmak da ancak bu tamamen kanuna aykırı bir işlemdir.Emekli aylığı bağlanmış olsa dahi daha sonraki yapılan teftiş ve denetimlerde bu durum ortaya çıkarsa yine emekli aylığı kesilmekte ve ödenen emekli aylıkları yasal faizi ile tahsil edilmektedir.”


Emeklilikte gün sayısı eksik bulunan vatandaşların isteğe bağlı sigorta olmasını öneren Hacı Ali Hasgül, “Emeklilik için prim gün eksiği olan vatandaşlarımız e-devlet üzerinden veya kuruma şahsen başvurarak şahsen başvuramıyorsa isteğe bağlı sigortalılık formunu doldurarak posta yoluyla da başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Kanunen en güzel yol budur. İleride telafisi imkansız durumlara meydan vermemek için vatandaşlarımız isteğe bağlı sigortalılık üzerinde düşünmeli” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO Başkanı Avdagiç: "Ticari kredilerin daha da aşağı inmesini arzu ediyoruz"
    1. İTO Başkanı Avdagiç: "Ticari..
    2. Amasya misket elmasının hasadı başladı
    3. Düğün dönüşü feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
    4. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    5. "Sepsiste erken tanı ve tedavi çok..
    6. Palandöken: “Esnafımız faiz..
    7. Jandarma’dan insan ticareti ve fuhuş..
    8. Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6..
    9. Gram altın 274 lira seviyelerinde
    10. 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı bu ay..
    11. ABD’de yüksek suç oranları korkutuyor
    12. Erasmuslu öğrencilere veda yemeği..
    13. CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit..
    14. Çocuklardan insanlık dersi
    15. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    16. Nutuk’a “engel” yok
    17. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    18. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    19. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    20. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...