Kayseri Melikgazi'de yeni alınan otomobil kaza yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün satın alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Battalgazi Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil önce direğe, ardından bariyere çarptı; yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün satın alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Battalgazi Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil önce direğe, ardından bariyere çarptı; yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni alınan otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Battalgazi Bulvarı'nda H.I. idaresindeki 38 APZ 016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki direğe, ardından bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobilin, dün satın alındığı öğrenildi.