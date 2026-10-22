Yargıda gecikmelere son verecek tarihi adım! Adalet Bakanı Akın Gürlek reform niteliğindeki kararı duyurdu!

Yeni düzenleme kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarının idari ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de bizzat katılımları sağlanacak. Tecrübeli yargı mensuplarının bilgi ve birikimlerinden en üst düzeyde faydalanmayı amaçlayan bu hamleyle, savcılar arasındaki iş yükü dengelenecek ve dosyalar makul sürede karara bağlanacak. Adaletin zamanında tecellisinin önemine vurgu yapan Gürlek, vatandaş odaklı hukuk reformlarının kararlılıkla devam edeceğini altını çizerek belirtti.

İşte açıklamalar:

YARGIDA ETKİNLİĞİ ARTIRACAK, ADALETİN ZAMANINDA TECELLİSİNİ SAĞLAYACAK ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ!

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.

Bu kapsamda;

⚖️ Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin,

⚖️ Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,

idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.

Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir.