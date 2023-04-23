Kayseri Atletikspor BAL istiyor

Kayseri Atletikspor, PlayOut maçında Develigücü'nü mağlup ederek BAL'a yükselmek istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kayseri Atletikspor, PlayOut maçını da kazanarak Bölgesel Amatör Lig (BAL)'e yükselmek istiyor. Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden ve Kayseri ekipleri arasında üçüncü sırada yer alan, grubu da 7. sırada tamamlayan Develigücü ile karşılaşacak olan mavi beyazlılar, PlayOut müsabakasını kazanırsa önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Kayseri Atletikspor Başkanı Adil Özhan, "Teknik heyet ve oyuncularım ile gurur duyuyorum. Namağlup geldiğimiz bu noktada Play-Out maçını da kazanmak istiyoruz. Artık sezonun son maçına çıkacağız ve bu maçı da alnımızın akıyla başarılı bir şekilde oynamak istiyoruz" dedi.