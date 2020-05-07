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Aktüel

Kaynaşlı Belediyesi, Kızılay ile birlikte gıda kolisi dağıttı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay ile iş birliği yaparak gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:29:21 -
Kaynaşlı Belediyesi, Kızılay ile birlikte gıda kolisi dağıttı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay ile iş birliği yaparak gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını nedeni ile işlerinden ayrılmak zorunda kalan, dükkanları kapanan ve ihtiyaç sahibi duruma düşen vatandaşlar için Kaynaşlı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Birol Şahin daha önce iş adamlarına çağrıda bulunarak 600 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını sağlamıştı. Şahin, Türk Kızılay Düzce Şubesi ile birlikte iş birliği yaparak bugün ilçe genelinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini abelirterek "Kızılay ile birlikte iş birliği ile evlerinden çıkamayan, iş yerlerini kapatıp muhtaç duruma gelen, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki buna inanalım” dedi.

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