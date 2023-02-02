Kaynarca’nın dev altyapı projesinin yüzde 20’si tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın altyapısı ve enerjisine ciddi katkılar sağlayacak tarihi projelerinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kaynarca ilçesinde yapımı son sürat devam eden ve toplam maliyeti 120 milyon TL olan Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin inşasının yüzde 20’lik kısmı tamamlandı. Proje çerçevesinde bölgenin evsel atıksularını güvenli şekilde arıtma tesisine ulaştıracak 50 bin metrelik kanalizasyon hattının ise 10 bin 500 metrelik kısmı bölgeye kazandırıldı. Proje tamamlandığında ise Kaynarca ve bölgesinin uzun yıllardır devam eden atıksu sorunları, günde 3 bin metreküplük arıtma kapasitesine sahip olacak Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ile çözüme kavuşacak.

Bölgede devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “120 milyon TL değerindeki projemizi çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde sürdürüyoruz. Şehrimizin çevresini ve doğal güzelliklerini korumak için bazı tesislerimizin kapasitesini artırırken, ihtiyaç olan bölgelerde ise yeni tesisler inşa ediyoruz. Sakarya’nın bugüne ve geleceğine eşit değer vererek yürüttüğümüz çalışmalar tamamlandığında Kaynarca bölgesinin bir daha atıksu sorunu olmayacak. Tesise güvenle taşınan atıksular son teknoloji ile arıtıldıktan sonra doğaya deşarj edilecek. Önemli bir kısmını tamamladığımız projemizde ise çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.