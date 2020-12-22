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Gündem “Kaynak yok” yalanı “israf olur” yalanına döndü! İBB, Çamlıca Camii'nin metro hattını bu bahaneyle yapmamış
Gündem

“Kaynak yok” yalanı “israf olur” yalanına döndü! İBB, Çamlıca Camii'nin metro hattını bu bahaneyle yapmamış

İBB, Çamlı Camii’ne giden metro hattını “kaynak yok” diyerek tamamlamama kararı almıştı. Şimdiyse metro hattının, “İsraf olur” bahanesiyle tamamlanmadığı ortaya çıktı. Daha önce hastane yolunu yapmayan İBB’nin ayını örten Ulaştırma Bakanlığı, Çamlıca Camii metro hattının yapımını da üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:53:00 - 2020-12-22 14:56:11
“Kaynak yok” yalanı “israf olur” yalanına döndü! İBB, Çamlıca Camii'nin metro hattını bu bahaneyle yapmamış

Yapıldığı günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılanan Çamlıca Camii'ne ulaşımın kolaylaştırılması için yapımına başlanan Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durduruldu. Yandaş şarkıcılara milyonları akıtma konusunda fon sorunu yaşamayan CHP'li İBB idaresi, söz konusu cami olunca israfı bahane ederek metro hattını yapmadı.

CHP yandaşı Sözcü'de yer alan habere göre, İBB'nin kaynak sorunu nedeniyle değil, israf diyerek metro hattının yapımını rafa kaldırdığı ortaya çıktı.

Sözcü paçavrası, söz konusu haberi, "Camiye VIP metro israfa yol açacak" başlığıyla duyurdu. Haberde, "İBB'nin israfı işaret eden teknik raporlarına rağmen bakanlığın projeyi Cumhurbaşkanı kararıyla İBB'den devralıp süreci yeniden başlatmasının hiçbir teknik gerekçeye dayanmadığı uyarısı yapıldı.Toplam 3.6 kilometre uzunluğunda ve 4 duraktan oluşan raylı sistem hattının İBB'nin kaynak sıkıntısı nedeniyle bakanlığa devredildiği ifade ediliyordu. Ancak devrin arkasından kaynak sıkıntısı değil, israf çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, on binlerce kişilik kapasitesi olan ve cenaze veya bayram gibi özel günlerde cemaatin avluya bile sığmakta zorluk yaşadığı camiye ulaşım için sadece otobüsün yeterli olduğu ileri sürüldü. Aynı zamanda, "İBB, projenin fayda-maliyet hesabını yaptırdı. Teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık İBB'nin açıklarını kapatıyor

İBB'nin cami cemaatini alenen mağdur edecek olan bu kararının ardından Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. Proje bakanlığa devredildi ve metro hattını Ulaştırma Bakanlığı'nın tamamlaması kararlaştırıldı.

CHP'li İBB, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını da yapmamıştı. Koronavirüs sürecinde hastanenin yolunu inşa etmeyen CHP'li İBB idaresinin bu rezilliği büyük tepkilere neden olurken, yine Ulaştırma Bakanlığı devreye girerek yolun inşasını tamamlamıştı.

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Yorumlar

ERTAN BAYRAKTAR

Bakanlık büyük şehirin acığını kapatsın ekremde kendi yaptım diye hava atsın bırakın ekrem imamoğlunun acıklarını kapatmayı!! Bizler hak ediyoruz hizmet görmemeyi!!HANİ NE DEMİŞLER KURUNUN YANINDA BIRAKIN YASLARDA YANSIN HAK ETTİK BİZLER!!!
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