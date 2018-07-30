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Kaymakpare nasıl yapılır?

Şekerparenin tek rakibi, kaymak ve şerbetle lezzetlenmiş kaymakpare ile misafirlerinizi şaşırtarak farklı bir tatlı tarifi denemek isterseniz sizde bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:09
Kaymakpare nasıl yapılır?

MALZEMELER:

200 gram kaymak

1 su bardağı sıvı yağ (200 gram)

1 su bardağı toz antep fıstığı

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:3,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI:

İlk önce şerbeti hazırlayın. Bunun için, şeker ve suyu ocağa alın ve kaynatın. İçine limon suyunu ekleyerek ocaktan alın.

Un hariç tüm malzemeleri bir kabın içine koyun ve 15 dakika yoğurun.

Son olarak unu ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alarak fırına koyun ve 180 derecede 30 dakika pişirin.

Pişen kaymakparelerin üzerine şerbeti dökün ve antep fıstığı ile servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:09
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