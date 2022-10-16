İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-Kaymakamlık sınavı 16 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçları 10 Kasım'da açıklanacak.

Kaymakamlık mülakatları ne zaman?

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarı

Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ait (2022-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Ekim 2022 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 26 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" ifadeleri kullanıldı.